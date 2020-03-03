تضبط تلاعباً وتزويراً بملكية عقار بــقيمة 3 مليارات دينار في البصرة

المستقلة … أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط حالة تلاعب وتزوير في أحد العقارات ونقل ملكيته في محافظة البصرة، مبينة أن قيمة العقار العائد لأحد المواطنين تصل إلى (3,000,000,000) مليارات دينار.

وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُـفِّـذَت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، إلى أنَّ “فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في أبي الخصيب، تمكن من ضبط تلاعب وتزوير في أحد العقارات عبر تزوير القسام الشرعي لمالك العقار المتوفى، ونقل ملكيته إلى أحد المواطنين بصورة مخالفة للقانون، موضحة أن التلاعب بالعقار البالغة مساحته (16) دونماً تم بالتعاون مع بعض موظفي ملاحظية التسجيل العقاري في أبي الخصيب”.

وأوضحت أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.