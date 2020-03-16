تضاعف حالات الاصابة بفيروس كورونا في فرنسا كل ثلاثة ايام

المستقلة / كشف ، اليوم الاثنين، مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “مقلق جدا” و”يتدهور بسرعة كبيرة”، معبرا عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات إلى “أعلى قدرة استيعاب”.

وقال سالومون لإذاعة فرانس إنتر إن “عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام”، مضيفا “هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات”.

وكان وزير الصحة الفرنسي قال، الأحد، إن عدد حالات الوفاة في فرنسا بسبب فيروس كورونا ارتفع من 91، السبت، إلى 120 حالة.

وأبلغ الوزير أوليفييه فيران قناة تلفزيون فرنسا 24 بأن عدد حالات الإصابة ارتفع من 4449 السبت، إلى 5400 الأحد.

والأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة ليس أمامها خيار سوى فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن البلاد ستتجاوز الأزمة إذا تصرفت بمسؤولية.

وأشار ماكرون، مدافعا عن قراره المضي قدما في إجراء الانتخابات المحلية: “أنا الضامن لصحة مواطنينا، وكذلك للحياة الديمقراطية في البلاد”.

وأضاف ماكرون قائلا: “سنتغلب على هذه الأزمة بالتصرف بمسؤولية معا، ومن أجل بعضنا البعض”.

وبيّن ماكرون إلى أن قرار إغلاق المتاجر والمطاعم كان يتعين اتخاذه، لأن الكثير من الناس تعاملوا بتراخ شديد فيما يتعلق بحماية أنفسهم من الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قال إن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف ليل السبت، في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية، والصيدليات، ومحطات الوقود.