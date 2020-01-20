تضارب الأنباء عن تسمية رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة

(المستقلة).. تضاربت الأنباء، مساء اليوم، عن استعداد رئيس الجمهورية برهم صالح للأعلان عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة قبل سفره للمشاركة في منتدى دافوس.

وذكرت مصادر أن الكتل النيابية قد اتفقت على تسمية أحد المرشحين محمد توفيق علاوي، او علي الشكري. فيما اضافت مصادر اخرى اسم مدير المخابرات العامة مصطفى الكاظمي الى الاسماء المرشحة.

وفي الوقت الذي ذكر أن طائرة خاصة نقلت محمد علاوي من بيروت اليوم لغرض عقد لقاء مع رئيس الجمهورية قبيل الاعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة، جاءت انباء لاحقة عن اعتذار علاوي عن التكليف بسبب ضغوطات مورست عليه لأعطاء تعهدات لبعض الكتل بشأن ترشيح اسماء منها لمناصب عليا ، وهو ما لم يتم تأكيده.

وتم تداول تغريدة لعلاوي بشأن هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي ،ولكن لم يتم التأكد من صحتها، حيث لم تظهر على صفحة علاوي على موقع تويتر. فيما اكدت مصادر اعلامية ان التغريدة مزورة.

بالمقابل اعلن متظاهرو ساحة التحرير عن رفضهم ترشيح علاوي وشكري ورفع صورهم على جدار المطعم التركي مع عبارة مرفوض غير مطابق للشروط.

واشارت المصادر نفسها الى أن عدم اعلان المرشح لرئاسة الحكومة حتى يوم غد يعني تأجيل ذلك الى الاسبوع المقبل، ما بعد عودة برهم صالح من سفره.