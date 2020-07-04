تصنيفات البنك الدولي الجديدة للبلدان حسب مستوى الدخل: 2020-2021

عمر سراج الدين ندى حمادة

مدير مجموعة بيانات التنمية، البنك الدولي برنامج المقارنات الدولية / خبير اقتصادي أول

يصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات- منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. يتم تحديث هذه التصنيفات في 1 يوليو/تموز من كل عام، وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأميركي (باستخدام طريقة أطلس في احتساب أسعار الصرف) في العام السابق ( في هذه الحالة عام 2019).

تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما كالتالي:

في كل بلد، تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف ونمو السكان على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. كما يمكن أن يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تعدل التصنيفات سنويا لمواكبة التضخم. ويتم استخدام مخفض حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لمخفضات إجمالي الناتج المحلي للصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. هذا العام، تحركت هذه الحدود إلى أعلى تماشيا مع مقياس التضخم. والحدود الجديدة (التي تجري المقارنة بينها وبين نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي محسوبا بطريقة أطلس) هي كالتالي:

التغيرات في التصنيف

الجدول أدناه يتضمن البلدان العشرة التي ستنتقل إلى مجموعة أخرى. من الضروري التأكيد على أن تصنيفات البنك الدولي للدخل تستخدم إجمالي الدخل القومي الخاص بالعام الماضي (وهو في هذه الحالة 2019.) ومن هنا فإن أرقام إجمالي الناتج القومي المستخدمة في تصنيفات هذا العام لم تعكس بعد آثار جائحة كورونا.

وأدى تنقيح الحسابات القومية دورا مهما في إعادة تصنيف كل من بنين وناورو وتنزانيا إلى شرائح أعلى. بالنسبة للسودان، تمت مراجعة سلسلة إجمالي الدخل القومي لعامي 2018-2019 نتيجة التغيرات التي دخلت على أسعار الصرف. فقد خفض تصنيف نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2018 إلى 840 دولارا نزولا من 1560 دولار المنشور سابقا (والمدرج في الجدول.) وكانت الجزائر وإندونيسيا وموريشوس ونيبال وسريلانكا ورومانيا قريبة للغاية للحدود الخاصة بكل منها العام الماضي.

المزيد من المعلومات

يتوفر المزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً حول كيفية تصنيف البنك الدولي للبلدان هنا. وتتضمن صفحة شرائح البلدان والقروض قائمة كاملة بالاقتصادات المصنفة حسب الدخل والمنطقة وحالة الإقراض، إلى جانب روابط لتصنيفات السنوات السابقة. وتم أيضا تحديث مجموعات الإقراض (المؤسسة الدولية للتنمية، الإقراض المختلط، البنك الدولي للإنشاء والتعمير). وتشمل جداول التصنيف جميع أعضاء البنك الدولي، بالإضافة إلى جميع الاقتصادات الأخرى التي يزيد تعداد سكانها عن 30 ألف نسمة. إن مصطلح البلد – المستخدَم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد – لا يعني ضمناً الاستقلال السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.

وتتوفر الآن بيانات فيما يخص إجمالي الدخل القومي، و نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي و إجمالي الناتج المحلي و إجمالي الناتج المحلى على أساس تعادل القوة الشرائية و عدد السكان لسنة 2019 في دليل البيانات المفتوحة للبنك الدولي.

يذكر أن هذه تقديرات أولية وقد يتم تنقيحها.