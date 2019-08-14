تصنيع عطر الملكة كليوباترا باستخدام وصفة عمرها 2000 عام

(المستقلة)..بعد نحو 2000 عام، كشف مجموعة من العلماء أنهم ربما أعادوا إحياء عطر الملكة كليوباترا التي طالما كان جمالها مثار دهشة للجميع.

وحقق عالمان من جامعة هاواي إنجازًا كبيرًا، حيث اكتشفا الوصفة العتيقة التي استخدمت لصنع عطر الملكة كليوباترا، وأعادوا صنع أقرب وصفة لعطر الملكة، والتي تتألف من مزيج سميك من نبات المر وبذور الهيل المعروف أيضًا باسم الحبهان، بالإضافة إلى زيت الزيتون والقرفة، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأوضح الخبراء أن عطر كليوباترا يتميز بكونه أكثر سمكًا من العطور الحالية، ويتميز برائحته القوية للغاية بالمقارنة بالعطور الحديثة، كما يتسم بثباته لفترة طويلة للغاية على الجسم.

وقال روبرت ليتمان، وهو بروفيسور مشارك في المشروع المميز: ”من المثير للإعجاب أن تشم رائحة عطر لم يسبق لأحد أن اشتمه، وهو عطر قد استخدمته كليوباترا“.

وبحسب ما كشفته التقارير، من المقرر عرض العطر في معرض ناشوينال جيوغرافيك لمكتشفات منطقة ”تل تمي“ في مصر، والمعروفة أيضًا باسم مدينة ”تحميس“، تأسست قبل حوالي 6500 عام.

يجدر بالذكر أن مهمة البروفيسور روبرت ليتمان ومساعده جاي سيلفرستين للعثور على وصفة عطر كليوباترا، استغرقت سنوات عديدة.

ويأتي ذلك بعد اكتشاف مجمع شاسع من أفران القرن الثالث قبل الميلاد في ”تل تمي“، والذي اُكتشف أنه يستخدم لصناعة العطور.

وعلى الرغم من دقة صنع العطر، إلا أن البروفيسورة ماندي آفتيل قالت: ”لقد نجحنا بالفعل في التوصل لأقرب وصفة لعطر كليوباترا، ومع ذلك من الوارد أنه كان للملكة عطر فريد خاص بها“.

المصدر : آرم نيوز