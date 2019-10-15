روابط – افضل وسائل وتطبيقات VPN للايفون وللاندرويد في العراق

المستقلة / منذ انطلاق المظاهرات بداية الشهر الحالي بدأ العراقيون يعانون من صعوبة تصفح شبكة الانترنت بشكل صحيح وذلك بسبب الحجب الحكومي الذي فرضته حكومة بغداد على جميع المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية للحد من دخول المستخدمين لهذه المنصات ومشاركة الاحداث التي كانت تحصل.

بعد انقضاء اسبوعين من المظاهرات عادت خدمة الانترنت بشكل جزئي لبعض المناطق ولكن ليس كما كانت الخدمة قبل المظاهرات الاخيرة، اذ لابد للمستخدمين من الاتصال باحدى تطبيقات او برامج الطرف الثالث للحصول على امكانية الدخول للمواقع التي يريدونها، واليوم نقدم لكم قائمتنا التي نرشح لكم من خلالها مجموعة من التطبيقات والبرامج والاضافات التي ستساعدكم على الاتصال بالعالم وتصفح المواقع بكل حرية ونبدأ مع:

تطبيقات الـ VPN على الهواتف الذكية:

أسهل وأشهر الوسائل التي يمكنك إستخدامها، وهي تقوم بتشفير النت، وتقوم بتغيير ال IP الخاص بجهازك الكمبيوتر مثلاً من بلدك إلى بلد آخر مختلفة، ومن هنا يمكنك تصفح المواقع المحظورة وستبقى متخفياً على الشبكة أثناء إستخدامك.

تطبيقات VPN للاندرويد:

Betternet Hotspot VPN

http://bit.ly/33ALW5s

SuperVPN

http://bit.ly/31kiLBL

Secure VPN

http://bit.ly/33yXEgN

تطبيقات VPN للايفون:

Best VPN Proxy

https://apple.co/32iuphX

SuperVPN

https://apple.co/2VHPyjb

VPN Proxy Master

https://apple.co/2OPQZKW

بإستخدام مواقع Proxy :

البروكسي خدمة بين المواقع وبينك أنت مستخدم الإنترنت، فهي خدمة وسيطة بين الطرفين، وكل هذا التعامل يتم عن طريق إستخدام الخوادم أو السيرفرات ف عند طلب تصفحك لموقع ما محظور يقوم هذا البروكسي بطلب تصفح هذا الموقع من خلال طلب بإستخدام السيرفرات ومن ثم يقوم المستخدم بتصفح الموقع، وكل هذا دون تغيير عنوان ال IP.

hide.me

www.Spysurfing.com

بإستخدام أدوات المتصفحات:

من خلال متصفح مثل جوجل كروم إستخدام أدوات مثل ال VPN عن طريق تصفحك لمتجر جوجل كروم Web Store، وتقوم بالضغط على Add to Chrome، للقيام بتنزيلها والبدء في إستخدامها

Hotspot Shield VPN

http://bit.ly/2OJYAe6

Hotspot Shield Elite VPN Proxy

http://bit.ly/2VNScUz

Unlimited VPN proxy

http://bit.ly/2ONS5qI