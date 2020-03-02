تصريحات الأردني «محمد الحياري» المصاب بـ كورونا

المستقلة /قال الشاب الاردني محمد الحياري الذي تم تشخيص اصاباته بفيروس كورونا ان المرض ليس بخطير، مشيرا الى انه كان برفقة زميله لـ 3 أسابيع ، وأصيب هو فيما لم يصب زميله.

وقال الحياري في تصريح تلفزيوني تابعته المستقلة : ذهب الى إيطاليا برفقة زميلي ، وعدنا الى الأردن يوم 15 شباط ، وشعرت بالتعب بعد 8 أيام من عودتي من إيطاليا.

وتابع عندما ذهبنا الي إيطاليا وعندما عدنا لم يكن هناك حديث عن المرض في إيطاليا او الأردن ، وأجريت لي فحصوات حرارة في مطار إيطالي وفي مطار عمان عند عودتي، ولكن لم يكن يجري حجر صحي للعائدين من إيطاليا لعدم تسجيل اصابت كثيرة هناك.

وأشار الى انه بعد 8 أيام من عودته للأردن راجع مستشفى خاص في عمان ، وقيل له ان لديه التهاب في القصبات الهوائية.

وقال الحياري ان حالته الصحية جيدة ، وليس هناك أي داعي للخوف من المرض.