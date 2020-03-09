تصديق اقوال متهمين هددوا وابتزوا صاحب مول زيونة ومواطنين

(المستقلة)..صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اقوال اربعة متهمين عن جريمة ابتزاز صاحب مول زيونة اضافة الى مواطنين ميسوري الحال واجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم.

وقال بيان عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن ” المتهمين الاربعة صدقت اقوالهم من قبل القاضي المختص بعدما اعترفوا بانهم كانوا يدعون انتمائهم الى هيئة الحشد الشعبي ، وان المبالغ التي تجمع توزع كتبرعات لعوائل شهداء الحشد الشعبي والى دعم العمليات العسكرية كشراء المواد الغذائية وغيرها ، وفي حال عدم موافقتهم يتم استهدافهم عن طريق التهديد بالقتل او استهداف محل عملهم او منازلهم”.

وأضاف البيان أن ” عملية القاء القبض على المتهمين تمت من قبل مديرية امن هيئة الحشد الشعبي عن طريق شكوى تقدم بها المشتكي (صاحب مول زيونة) بعدما طلبوا منه دفع خمسة ملايين دينار شهرياً لدعم عوائل الشهداء والجرحى ، مشيرا إلى أنه “بعد فترة حصل خلاف مع صاحب المول مطالبين منه دفع مبلغ ثلاثة مليارات دينار وفي حالة عدم الدفع سيتم استهداف المول وحرقه”.

وتابع أن “المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.