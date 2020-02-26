تصديق اعترافات 12 متهما بتعبئة رز غير صالح للاستهلاك البشري

(المستقلة)..صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف نينوى الاتحادية اقوال 12 متهما عن جريمة تعبئة رز فاسد غير صالح للاستهلاك البشري.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بتعبئة (الرز) بأكياس مستوردة وبيعه على أنها من مناشئ وماركات عالمية”.

وذكر أن “المتهمين تم تصديق اقوالهم استنادا لاحكام المادة 9 / اولا بدلالة المادة 10 / اولا من قانون حماية المستهلك”.