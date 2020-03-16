تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الخالدية اقوال متهمين اثنين بقتل فتاة وطفل في الخالدية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “متهمين اثنين اعترفا أمام قاضي محكمة تحقيق الخالدية التابعة لرئاسة استئناف الانبار بقتلهما فتاة وطفلا بعد إحراق خيمة يسكنانها في احد مخيمات النازحين في المدينة”.

وأضاف أن “امر القبض جرى استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي”، لافتا إلى ان “المتهمين ارتكبا الجريمة بسبب خلافات عائلية بين الطرفين ورفض ذوي الفتاة تزويجها لاحد المتهمين، فيما تم ضبط رسائل تهديد في هاتف المجنى عليها عائدة إلى المتهمين”.