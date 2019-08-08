تصديق اعترافات متهمين بابتزاز نساء عبر مواقع التواصل في الكرخ والعمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب ، الخميس ، اعترافات متهم أقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما اعلنت محكمة تحقيق العمارة القبض على متهم آخر هدد امرأة بنشر صورها على الفيسبوك.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له ، إن “القوات الامنية وبمتابعة وإشراف من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب ألقت القبض على متهم اقدم على ابتزاز فتاة بنشر صورها عبر مواقع الواصل الاجتماعي او دفع مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار”.

واشار الى ان “محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية صدقت اعترافات متهم اخر القي القبض عليه بعدما ابتز امرأة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو دفع مبلغ مالي”.

ولفت المجلس إلى أن “الإجراءات كافة اتخذت بحق المتهمين وجرى تصديق اعترافاتهم قضاياً وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لتتم إحالتهم على المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.