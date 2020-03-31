تصديق اعترافات اثنين اشتركا بسرقة 900 مليون من شركة اتصالات بالبصرة

( المستقلة)… صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اقوال متهمين اثنين سرقوا مبلغ 900 مليون دينار عائدة إلى احدى شركات الاتصالات في العراق.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان له تلقته ( المستقلة)… ان “القاضي المختص في المحكمة صدق أقوال المتهمين بالاعتراف باشتراكهما بسرقة 900 مليون دينار تحت تهديد السلاح بعد اعتراض العجلة التي كان المبلغ فيها“.

واضاف ان “المتهمين تم توقيفهما وفق احكام المادة 442 من قانون العقوبات “.( النهاية)