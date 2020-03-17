تصديق أقوال متهم بقتل أحد الصاغة وسرقة محله في الكرادة

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الكرادة اعترافات متهم أقدم على سرقة محتويات محل لصياغة الذهب في بغداد بعد قتل صاحبه طعنا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “متهما اعترف أمام قاضي محكمة تحقيق الكرادة التابعة لاستئناف الرصافة اعترف بقتل صاحب محل لصياغة الذهب في الكرادة وسط العاصمة”.

وأضاف أن “الاعترافات أوضحت أن المتهم الذي يعمل سائق أجرة، قام بمتابعة المجنى عليه حتى سنحت له الفرصة لسرقة المحل وقتل صاحبه طعنا بالسكاكين”، مؤكدا أن “فريق عمل من مكتب مكافحة إجرام الكرادة ألقى القبض على المتهم بعد 72 ساعة من تنفيذه الجريمة، فيما تم ضبط 3 كيلوغرامات من المخشلات الذهبية ونحو 27 ألف دولار بحوزته”.

وتابع أن “المتهم جرى توقيفه استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، وبانتظار إكمال الإجراءات التحقيقية لإحالته على محاكم الموضوع”.