تصديق أقوال متهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب في بغداد

( المستقلة)… صدقت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد أقوال المتهم بحرق وجه وجسد امرأة في منزلها وقيامه بالهرب.



وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القوات الأمنية القت القبض على المتهم بجريمة الاعتداء على امرأة في منزلها بمنطقة الغزالية عبر حرق وجهها وجسدها بمادة التيزاب وهروبه”.



واضاف أن “المتهم اعترف بجريمته لقاضي التحقيق وقد اجرت المحكمة كشف الدلالة على الجريمة تمهيداً لاحالة المتهم على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”.

وأعلنت مكافحة إجرام بغداد اليوم الخميس القاء القبض على متهم قام بحرق امرأة بمادة التيزاب غربي العاصمة

وقالت المكافحة في بيان، انه بعد المناشدة التي وردت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الى وزير الداخلية، حول قيام متهم بمداهمة منزل في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد وحرق وجه امرأة وجسدها بمادة التيزاب والهروب الى جهة مجهولة”.

واضاف البيان ان فريق عمل مختص بإشراف مدير مكافحة اجرام بغداد، تمكن من إلقاء القبض على هذا المتهم “.

وتابع البيان ان هذه العملية تأتي بعد متابعة مستمرة وجمع المعلومات حيث نجح فريق العمل بأداء المهمة خلال ثلاث ساعات من بدء الواجب والوصول إلى مكان المتهم الذي كان يختبئ فيه بعد أن كان مجهول الهوية الا ان الجهود التي بذلها رجال مكافحة اجرام بغداد تكللت بالتوصل الى المتهم الذي اتخذت بحقه الاجراءات القانونية أصوليا”.( النهاية)