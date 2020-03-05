تصديق أقوال متهمين بحيازة أكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق المركزية اقوال 10 متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في جانب الرصافة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “متهمين ضبطت بحوزتهم 9 ملايين حبة مخدرة والتي تعرف شعبيا “الوردي” مخبأة في احد المخازن في جانب الرصافة”.

ونقل عن القاضي المختص قوله “من خلال الجهود المبذولة من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة”، لافتا الى ان “المتهمين يتاجرون بالادوية المغشوشة من خلال تغيير (Lable) العلبة”.

واضاف ان “المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.