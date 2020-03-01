تصديق أقوال ثمانية متهمين بإدخال عملة مزورة الى العراق

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الكرخ أقوال ثمانية متهمين عن جريمة ادخالهم أموالا مزورة من فئة اليورو الى العراق بغية بيعها في الأسواق والتداول بها.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الكرخ وبالمشاركة مع القوات الأمنية رصدت مبلغاً قدره (740.000) سبعمائة واربعون الف يورو خام مزورا كان احد المتهمين اتفق مع المجموعة على تصريفها والحصول على الارباح بقيمة النصف”.

وأضاف أن “المحكمة صدقت أقوال المتهمين وفقاً لأحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي”.