تصديق أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة في التون كوبري

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق التون كوبري التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق التون كوبري صدقت أقوال مُتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري. حيث تذرع المتهم في إفادته أنه كان في حالة سكر تام أثناء قيامه بالجريمة.

وأضاف المراسل أن “قاضي التحقيق دون اقوال المتهمين وزوج المجنى عليها بصفة مشتكي وتكيف الواقعة وفق احكام المادة (393) من قانون العقوبات”.

وكانت الجريمة قد لاقت استياء شعبيا كبيرا بعد ان اقدم المتهمون على بث تسجيل فيديو يصور جريمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.