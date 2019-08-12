تصاعد الاحتجاجات يؤدي الى إلغاء جميع الرحلات في مطار هونغ كونغ

(المستقلة)..أعلن مطار هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة إلى البلاد اليوم الاثنين 12 أغسطس/آب بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص، بحسب الشرطة المحلية.

وقالت سلطات المطار في بيان “بخلاف رحلات المغادرة التي استكملت عملية التحقق من أوراق الركاب ورحلات الوصول المتجهة بالفعل إلى هونغ كونغ، تم إلغاء جميع الرحلات الأخرى لبقية اليوم”.

وقالت السلطات إن حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار مزدحمة بشدة ومرآب السيارات ممتلئة.

ويعد هذا القرار مهما للغايا، نظرا لفعالية مطار هونغ كونغ المعروف دوليا والذي صنف في العام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات والتي تبلغ 74 مليون مسافر.

وتشهد قاعة محطته الرئيسية اعتصاماً منذ الجمعة.

واحتشد آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل “استقبال” الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، مرددين أغانٍ وشعارات تؤيد المظاهرات في البلاد.

هذا وقاموا أيضا بتوزيع المناشير المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت منذ حزيران/يونيو.

وقال المسؤول في قسم العلاقات العامة في الشرطة كونغ وينغ-شونغ في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين أن المعلومات التي حصل عليها، تشير إلى وجود 5 آلاف متظاهر في مبنى محطة المسافرين في المطار.

هونغ كونغ في مرحلة حرجة للغاية

قال مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين اليوم، إن المستعمرة البريطانية السابقة تمر الآن “بمرحلة حرجة” بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك.

ودفعت الاحتجاجات هونغ كونغ إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، وشكلت تحديا للحكومة المركزية في بكين.

وألقى يانغ قوانغ المتحدث باسم المكتب كلمة بثها التلفزيون، عبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، قائلا “إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف”.

المصدر: يورونيوز