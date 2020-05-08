تصاعد إصابات كورونا في إيران: 1500 حالة جديدة
( المستقلة)…. حضت إيران مواطنيها على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي “بجدية أكبر”، الجمعة، بينما أعلنت أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ومنذ أعلنت عن أولى الإصابات لديها في منتصف شباط/فبراير، تحاول الجمهورية الإسلامية التي تعد البلد الأكثر تأثّرا بوباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط، احتواء الفيروس المسبب له.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 55 وفاة بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكوفيد-19 في البلاد إلى 6541.
وشكك خبراء ومسؤولون داخل إيران وخارجها بالحصيلة الرسمية لضحايا كوفيد-19 في البلاد، مشيرين إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من ذاك المعلن.
وسجّلت السبت 802 إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق الحصيلة الرسمية، وهو أقل عدد يتم الإعلان عنه منذ مطلع آذار/مارس.
وبقيت حصيلة إيران أقل من ألف إصابة ليوم آخر قبل أن ترتفع مجددا منذ الاثنين لتبقى فوق عتبة الألف مذاك.
وسمحت إيران منذ 11 نيسان/أبريل بإعادة فتح المتاجر تدريجيا وأذنت بفتح المساجد في نحو 30 بالمئة من المناطق التي يعد فيها خطر تفشي الوباء مجددا ضئيلا.( النهاية)
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