تشييع جثمان والد “حبيب نورمحمدوف” الذي توفي بكورونا

توفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وحرص رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، على حضور تشييع جثمان عبد المناف نورمحمدوف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الذي توفي الجمعة.

ودفن عبد المناف نورمحمدوف في قرية كيروفول بجمهورية داغستان الروسية، وفقا لوكالة “تاس”.

ووصل رئيس جمهورية الشيشان، برفقة أعضاء من الحكومة، إلى كيروفول للتعبير عن تعازيهم لعائلة الفقيد.

وتوفي نورمحمدوف الأب الجمعة ، قبل أن ينقل جثمانه بالطائرة إلى محج قلعة، ومن ثم نُقل إلى القرية التي يعيش فيها المدرب الراحل.

واقتصر العزاء على أقارب العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكان أقارب نورمحمدوف وجهوا نداء إلى الناس والمحبين بعدم الحضور إلى القرية في داغستان من أجل العزاء، وطلبوا أن تتم التعزية لمن يرغب عبر الهاتف خوفا من خطر عدوى فيروس “كوفيد-19”.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.