تشيلسي ضد بايرن ميونيخ.. لقاء لا يعرف التعادل

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تعادل حاضر غائب:

ولا تعرف مواجهات الفريقين الرسمية بالبطولات الأوروبية معنى التعادل، حيث يقتسم الطرفان الانتصارات.

تشيلسي وبايرن ميونيخ تقابلا 4 مرات في البطولات الأوروبية، وفاز كل فريق مرتين، وسجل البلوز 8 أهداف مقابل 7 للفريق البافاري.

أول صدام خاضه تشيلسي ضد بايرن ميونيخ كان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2004-2005، وانتهى بفوز الفريق اللندني 4-2 على ملعبه، فيما انتصر بايرن 3-2 إيابا بملعبه.

وتجدد اللقاء بين الفريقين في نهائي نسخة 2011-2012 للبطولة نفسها، وفاز تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تشيلسي واجه بايرن ميونيخ في السوبر الأوروبي عام 2013، وحسم الفريق البافاري الفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الطريف أن آخر مواجهتين يتم احتسابهم كتعادل من الناحية النظرية، حيث لا يعد الفوز بركلات الترجيح انتصارا بالمعنى التقليدي.

أداء متباين:

بايرن ميونيخ كان أحد أقوى الفرق في مرحلة المجموعات هذا الموسم بدوري الأبطال، وعلى النقيض ظهر تشيلسي بأداء مهتز، وكان قريبا من الخروج.

بايرن حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات لعبها في دور المجموعات، وجمع 18 نقطة احتل بها صدارة المجموعة الثانية، وهو صاحب الهجوم الأقوى بتسجيله 24 هدفا واستقباله 5 أهداف.

في المقابل فإن تشيلسي فاز في 3 مباريات فقط وتعادل مرتين وخسر مرة، واحتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، علما بأنه سجل 11 هدفا واستقبل 9 أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 18 مارس/أذار المقبل.