تشيلسي ضد بايرن ميونيخ.. لقاء لا يعرف التعادل

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ.. لقاء لا يعرف التعادل

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

تعادل حاضر غائب:

ولا تعرف مواجهات الفريقين الرسمية بالبطولات الأوروبية معنى التعادل، حيث يقتسم الطرفان الانتصارات. 

تشيلسي وبايرن ميونيخ تقابلا 4 مرات في البطولات الأوروبية، وفاز كل فريق مرتين، وسجل البلوز 8 أهداف مقابل 7 للفريق البافاري. 

أول صدام خاضه تشيلسي ضد بايرن ميونيخ كان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2004-2005، وانتهى بفوز الفريق اللندني 4-2 على ملعبه، فيما انتصر بايرن 3-2 إيابا بملعبه. 

وتجدد اللقاء بين الفريقين في نهائي نسخة 2011-2012 للبطولة نفسها، وفاز تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 

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تشيلسي واجه بايرن ميونيخ في السوبر الأوروبي عام 2013، وحسم الفريق البافاري الفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي. 

الطريف أن آخر مواجهتين يتم احتسابهم كتعادل من الناحية النظرية، حيث لا يعد الفوز بركلات الترجيح انتصارا بالمعنى التقليدي. 

أداء متباين:

بايرن ميونيخ كان أحد أقوى الفرق في مرحلة المجموعات هذا الموسم بدوري الأبطال، وعلى النقيض ظهر تشيلسي بأداء مهتز، وكان قريبا من الخروج. 

بايرن حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات لعبها في دور المجموعات، وجمع 18 نقطة احتل بها صدارة المجموعة الثانية، وهو صاحب الهجوم الأقوى بتسجيله 24 هدفا واستقباله 5 أهداف. 

في المقابل فإن تشيلسي فاز في 3 مباريات فقط وتعادل مرتين وخسر مرة، واحتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، علما بأنه سجل 11 هدفا واستقبل 9 أهداف. 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 18 مارس/أذار المقبل. 

 

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