تشيلسى يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في ابطال أوروبا

المستقلة.. يحل نادى تشيلسى في تمام التاسعة مساء اليوم ضيفا على فريق بايرن ميونخ في المباراة التي تجمعهما على ملعب “أليانز أرينا” ضمن مباريات إياب دور الــ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ حقق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب خارج الديار أمام تشيلسي، حيث سجل ليفاندوفسكى هدفا وصنع هدفين آخرين .

يدخل بايرن ميونخ المباراة بمعنويات مرتفعة وبكامل الجاهزية بعدما توج بلقب الدوري الألماني، وبكأس ألمانيا مؤخرًا، وسيعمل جاهدًا من أجل تأمين تأهله إلى الدور المقبل وتحقيق الفوز.

يخشى البايرن الحذر من لدغات تشيلسي العنيد والقوية، خاصة أن بطل ألمانيا يطمح بعبور هذا الدور والقتال من أجل الظفر باللقب الأوروبي من جديد الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

ونجح بايرن ميونخ فى التتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب البوندزليجا، للمرة الثامنة على التوالى، وكأس ألمانيا، للمرة الثانية على التوالى.

حقق بايرن ميونخ الألمانى الفوز على نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسى، بنتيجة 1 – 0، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين الجمعة الماضى فى إطار استعدادات الفريق البافارى لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس الجارى.

في المقابل يبحث تشيلسي الذي خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تضمن له التأهل.

يخوض تشيلسى اللقاء بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني بجميع أسلحته من أجل الفوز وتحقيق ريمونتادا يتأهل من خلالها إلى الدور ربع النهائى خاصة أنه قدم مستوى رائع في بطولة الدوري الإنجليزى وكأس إنجلترا ولم يحالفه الحظ .