تشكيل هيئة جنائية ثانية في ميسان

(المستقلة)..أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية عن تشكيل محكمة جنايات ثانية باسم محكمة جنايات ميسان (الهيئة الثانية).

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مقر محكمة جنايات ميسان (الهيئة الثانية) سيكون في دار القضاء بالمجر الكبير”، مضيفاً أن “المحكمة تختص مكانياً بالنظر في قضايا مناطق (قضاء المجر الكبير، قضاء قلعة صالح، قضاء الكحلاء، ناحية العدل، ناحية السلام وناحية العزير)”.

وأكد أن المحكمة باشرت أعمالها بدءاً من يوم الرابع من شهر آذار من العام الحالي.