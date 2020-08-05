تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة  لمراسيم عاشوراء في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة  لوضع أليات أحياء مراسيم زيارة عاشوراء في المحافظة  ، وبين اللجنة تضم المحافظة والقيادات الأمنية والعتبات المقدسة وهيئة المواكب والشعائر الحسينية للتحضير .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية عقدت اجتماع  أمني في مقر قيادة عمليات كربلاء ناقشت  ، آليات تطبيق توجيهات المرجعية الدينية العليا في زيارة شهر محرم الحرام  ،  ووضع خطط جديدة  وفق معايير تحفظ العقيدة والشعائر ، وكذلك تطبيق إجراءات السلامة ” .

وأضاف الخطابي إن ” الحكومة المحلية حريصة ، على ديمومة الشعائر الحسينية المباركة  ، وبنفس الوقت الحفاظ على صحة وسلامة  الزائرين والاهالي بتطبيق إجراءات السلامة بشكل كامل من تعقيم وتعفير وارتداء الكمامات الطبية ، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي “.

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