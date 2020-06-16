( المستقلة)… كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي: إنه “تم تشكيل لجان لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة”، لافتاً أن”العمليات المشتركة مستمرة بالعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية”.

واوضح الخفاجي أن”هذا الموضوع ليس سهلاً ويحتاج الى دقة للتأكد من هوية من يقوم بهذه الأعمال وأن اللجان بدأت بالعمل والنتائج سترفع الى القائد العام للقوات المسلحة وهو من يتخذ القرار”، مبيناً أن”هذه اللجان تشترك فيها جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وحسب توجيه القائد العام وسيتم التحقيق في كل قاطع يقع فيه الخرق لمعرفة أسباب حدوث هذا الخرق”.

وبين أن”إطلاق الصواريخ هو تصرفات فردية لا تعكس نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة”، مؤكداً أن”الحكومة ماضية وكذلك العمليات المشتركة بعدم السماح بحدوث خروقات والحفاظ على هيبة الدولة”.( النهاية)