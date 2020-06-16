تشكيل قوى لملاحقة تهريب الانترنيت واخرى بقصف المعسكرات العراقية

( المستقلة).. أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن تشكيل قوى لملاحقة تهريب الإنترنت ولجنة للتحقيق بقصف المعسكرات في العراق.

وقال العميد يحيى رسول في تصريح لا ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه “تم تشكيل قوى لملاحقة تهريب ساعات النت”، مشيرا في ذات الوقت الى “تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق بقصف المعسكرات العراقية”.

ونفي رسول “وجود أية قوات امريكية في المعسرات التي يتم قصفها”، مؤكدا أن “قوات عراقية فقط تتواجد في تلك المعسكرات”.( النهاية)