تشكيل فريق عراقي أميركي لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي

المستقلة /- اتفق العراق والولايات المتحدة، على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي، فيما أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات.

وقالت وكالة الانباء العراقية اليوم الخميس ، إن “بغداد وواشنطن اتفقتا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي، كما اكدا على على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

كما وقعت بغداد وواشنطن “مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي في العراق”، فيما أكدت واشنطن “مساندتها لخطط الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي”.

من جانبه، قال ترامب “انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود”، مؤكداً التزامه بـ”خروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات”.