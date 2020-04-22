تشكيل خلية لادارة محافظة ذي قار مرتبطة برئيس الوزراء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..صدر امر ديواني من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتشكيل خلية الادارة محافظة ذي قار مرتبطة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة .

ووفق وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اطلعت عليها ( المستقلة ) ان الخلية الجديدة برئاسة القاضي ناظم حميد الوائلي ، وعضوية محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، وقائد شرطة المحافظة العميد ناصر لطيف الاسدي ، ونقيب المحامين حازم جبار الكناني .

وحسب الوثيقة ان الخلية شكلت نتيجة للاوضاع الاستثنائية التي تمر بها المحافظة ، وانها ستتولى المهام التنفيذية والادارية والمالية والامنية في ذي قار.