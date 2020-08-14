تشكيلة القمة النارية بين برشلونة وبايرن ميونخ
أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البارسا، أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي تجمعهما بعد قليل .
تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو.
الوسط: دي يونج – فيدال – بوسكيتس – روبيرتو.
الهجوم: ميسي – سواريز.
من جانبه، أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل إف سي هوليوود أمام برشلونة في المباراة التي تجمعهما بعد قليل.
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: ديفيز – ألابا – بواتينج – كيميتش.
الوسط: تياجو – جوريتسكا – مولر.
الهجوم: بيريسيتش – ليفاندوفسكي – جنابري.
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