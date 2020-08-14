تشكيلة القمة النارية بين برشلونة وبايرن ميونخ

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البارسا، أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي تجمعهما بعد قليل .

تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو.

الوسط: دي يونج – فيدال – بوسكيتس – روبيرتو.

الهجوم: ميسي – سواريز.

من جانبه، أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل إف سي هوليوود أمام برشلونة في المباراة التي تجمعهما بعد قليل.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ديفيز – ألابا – بواتينج – كيميتش.

الوسط: تياجو – جوريتسكا – مولر.

الهجوم: بيريسيتش – ليفاندوفسكي – جنابري.