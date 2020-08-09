تشققات نارية.. تؤدي لاكتشاف بئر نفطي كبيرة في منخفض بحر النجف

(المستقلة)… اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن اكتشاف بئر نفطية وصفها بالكبيرة بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف.

وقال مكتب الياسري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “فريقا بحثيا متخصصا برئاسة عضو البرلمان كاظم فنجان، ومهدي السهلاني. والمختصين في هذا الشأن، قام بإجراء جولة في منطقة الرهبان للمكان المكتشف، لاكمال المسوحات”، مضيفا “سنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافدا اقتصاديا للنجف”.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور تشققات نارية في واحة الرهبان، جنوب غرب محافظة النجف في العراق، وهو ما أثار الهلع والخوف من تولد حمم بركانية

وبحسب المتنبئ الجوي صادق عطية، فإن تشققات نارية ظهرت في واحة الرهبان جنوب غرب النجف، وتظهر فيها النيران والأبخرة الكبريتية المنبعثة من جوف الأرض.

ودعا عطية، إلى أن يكون للمتخصصين في علوم الجيولوجيا دور في تحليل هذه الظاهرة، من خلال إرسال وفد علمي لبحث هذه الظاهرة بعدما حدث من تشققات في فترة قريبة.

وتبعد منطقة واحة الرهبان بمسافة 75 كيلومتراً عن مركز محافظة النجف. (النهاية)