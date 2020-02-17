تشغيل مطار حلب بعد 9 سنوات توقف

المستقلة / أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، الاثنين، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا” فقد أشار الوزير السوري إلى أن المطار سيباشر عمله الأربعاء القادم، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة.

وحرر الجيش السوري كامل مدينة حلب في نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حلب الشمالي الغربي وريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب في السادس من شهر أيار الماضي وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.

واستطاعت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين، التقدم في ريف حلب الغربي، وسيطرت على مناطق وقرى بسرطون وحور وعنجارة بعد معارك عنيفة مع المعارضة.