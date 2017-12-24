تشغيل مشروع تشريح الجثث بعد الدوام الرسمي في الطب العدلي

(المستقلة).. أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن تشغيل مشروع عمليات تشريح الجثث في دائرة الطب العدلي بعد الدوام الرسمي وفق قانون الدائرة لتقديم أفضل الخدمات لذوي المتوفي ومنع تكدس الجثث .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي استناداً إلى توجيهات الوزيرة تقرر تشغيل مشروع تشريح الجثث في دائرة الطب العدلي بعد الدوام الرسمي وفق قانون دائرتنا رقم 89 لسنة 1986 المعدل استنادا إلى بيان وزارة الصحة دائرة التخطيط وتنمية الموارد .

واشار إلى أن “الهدف من هذا المشروع هو انجاز القضايا الواردة إلى دائرة الطب العدلي من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى التاسعة مساءا وتقديم أفضل الخدمات لذوي المتوفين بأسرع وقت”.

وأضاف أن ” العمل بعد أوقات الدوام الرسمي سيساعد في زيادة الوقت للتروي في الفحص وانجاز اكبر عدد من الجثث خلال اليوم الواحد فضلا عن قلة عدد الأطباء العدليين وصغر مساحة صالة التشريح التي لا تتسع ألا لثمان حالات وصعوبة حفظ الجثث خاصة خلال أشهر الصيف الحار”.

يذكر انه لا يوجد إي استيفاء للأجور من ذوي المتوفي حيث وجهت الوزيرة بتغطية نفقات العمل بعد الدوام الرسمي من إيرادات دائرة العيادات الطبية الشعبية .