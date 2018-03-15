تشغيل محطة لانتاج الماء الصناعي بحقل الحلفاية النفطي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت شركة نفط ميسان الخميس عن انجازها عمليات نصب وتشييد وتشغيل محطة ضخ مياه جديدة في حقل الحلفاية النفطي بطاقة إنتاجية كبيرة

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) ان المحطة تم تنفيذها من قبل شركة بتروجاينا الصينية المشغل الرئيس لحقل الحلفاية , لغرض تجهيز المواقع النفطية بالماء الصناعي الذي يستخدم في معالجة وغسيل النفط الخام.

واضاف” ان تشييد المحطة الجديدة جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في حقل الحلفاية من حيث إنتاج وتصدير النفط الخام وما يتطلبه من توفير كميات كبيرة من المياه الصناعية المستخدمة في عمليات المعالجة .

ونوه الى أن محطة المياه الجديدة تعمل بطاقة إنتاجية عالية تصل لحدود ٢٣ ألف متر مكعب يومياً , وتعمل بأحدث الأنظمة العالمية للتشغيل

واكد واهم تشغيل المحطة وإدخالها الخدمة لتجهيز مواقع المجمعات الإنتاجية في حقل الحلفاية ( CPF1,CPF2 ) ) فضلا عن تجهيزها للمجمع الإنتاجي الثالث ( CPF3 ) بالماء الصناعي بعد إكمال عمليات تشييده لغرض معالجة النفط المنتج وإجراء عمليات الغسيل والاستخدامات الأخرى

واشار الى ان حقل الحلفاية النفطي الواقع جنوب شرق محافظة ميسان , يشهد عمليات تطوير متواصلة منذ عام ٢٠١٠ من قبل شركة بتروجاينا الصينية وتحت إشراف كوادر شركة نفط ميسان بهدف الوصول بإنتاج الحقل لإنتاج الذروة البالغ ٤٠٠ إلف برميل / يوم