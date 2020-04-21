تشغيل الوحدة الثالثة في محطة انتاج كهرباء الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن فرع انتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية ، اليوم الثلاثاء ، عن تشغيل الوحدة الثالثة بطاقة انتاجية 150 ميكا واط .

وقال بيان صادر عن الفرع تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الكوارد الفنية والهندسية في محطة كهرباء الناصرية الحرارية ، اعادت تشغيل الوحدة الثالثة بعد اكمال اعمال الصيانة الوسطية المبرمجة التي استمرت على مدى شهرين “.

واشار البيان الى ان ” الاعمال المنجزة تضمنت صيانة اقسام التورباين ، والمرجل ، والكهرباء ، والسيطرة الذاتية ، وان الوحدة تعمل بصورة مستقرة وبقدرة انتاجية 140 الى 150 ميكا واط “.