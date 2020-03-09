تشريح جديد لجثمان قتيل فيلا نانسي

المستقلة /نشرت المحامية السورية الدكتورة رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعلن من خلالها تشريح جثمان القتيل في سوريا.

وكتبت رهاب: “انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من تشريح محمد الموسى، وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام”. وكان الطب الشرعي اللبناني قد شرح القتيل بعد الحادث. يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل “سارق- قتيل”، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله، ومازالت القضية قيد التحقيق.