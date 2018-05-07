تشجيع الاستثمارات بين مصر وكوريا خلال الفترة المقبلة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أصدر المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس/ خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان وعضوية كل من الدكتور /شريف الجبلي ( شركة بولي سيرف للأسمدة ) والدكتور/ حسن راتب ( شركة سيناء للأسمنت الأبيض ) والمهندس/ أسامة أنور بشاي (شركة اوراسكوم للإنشاءات ) والمهندس/ باسل أسامة الباز ( شركة كاربون القابضة) والمهندس/ خليل إبراهيم خليل ( شركة فريش إليكتريك) والمهندس/ لطفي سليمان ( شركة لورد انترناشيونال) و أحمد زكى الجباس ( الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة) ومحمد كمال السامولى (شركة سامولى للمنسوجات) وكرستيان وديع لطيف (شركة مارمونيل للرخام والجرانيت) والدكتور احمد برهان إسماعيل( الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية) والدكتور مجدي طلبة ( شركة كايرو قطن سنتر ) ووديع صدقي بطرس ( شركة جلوبال استونس للرخام والجرانيت) والمهندس/ مدحت القاضي (شركة كادمار للشحن) وعمر عصفور ( شركة كريستال عصفور) وأشرف خالد أبو إسماعيل (شركة سوناك للحاصلات الزراعية) والمهندس /عمرو علوبة ( شركة TEA للكمبيوتر) والمهندس/ نهاد بهيج رجب( شركة سياك للصناعات والتشييد) والمهندس/ أسامة جنيدي ( شركة ECS (والدكتور أحمد هيكل( شركة سيتادل كابيتال) وإبراهيم محمود احمد ( شركة (Triangle

وقد نصت المادة الثانية للقرار أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً نصف سنويا بصفة دورية متضمنا الأنشطة التي قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التي يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المتبادلة بين مصر وكوريا .

وقال الوزير إن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة جنوب شرق أسيا،مشيراً إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقا وغربا .

وأضاف ان مصر وكوريا تتمتعان بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط القاهرة وسيول لمشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي بالبلدين .

وأشار قابيل إلى إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء.