تشبه «نتفلكس».. خطة لاستحداث منصة لبث مباريات الدوري الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتدشين منصة جديدة، لبث مباريات المسابقة، شبيهة بمنصة «نتفلكس» الشهيرة لمشاهدة الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وقال ريتشارد ماسترز، في تصريحات نقلها موقع «Givemesport» الإنجليزية، إنه قد يجري إطلاق خدمة جديدة للبث عبر الإنترنت، قد تكلف أقل من 10 جنيهات إسترليني في الشهر.

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وأضاف: «خلال آخر عملية لمنح حقوق البث للمواسم بين 2019 و2022، قضينا الكثير من الوقت واستثمرنا الكثير من الموارد في بناء خبراتنا وقدراتنا على البيع المباشر للمستهلك».

وتابع: «درسنا آنذاك ما إذا كان الوقت مناسبا لاختبار أسواق جديدة، لكن قررنا في نهاية المطاف عدم الإقدام على تلك الخطوة، لكننا سنكون مستعدين في المرة المقبلة، إذا ما سنحت لنا الفرصة”.

وأشار ماسترز إلى أن حقوق بث البريمييرليج مستقبلا سيجري بيعها لمزيج متنوع من وسائل الإعلام، سواء التقليدية أو العصرية الحديثة.

وفي حال إطلاق المنصة الجديدة، التي ستحمل اسم «PremFlix»، فإن دخل الرابطة من حقوق البث سيرتفع إلى نحو 24 مليار جنيه إسترليني سنويا.