تشافي يعترف برفضه تدريب برشلونة ويكشف السبب

المستقلة / حسام الدين جمال / اعترف تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري حاليا ونجم برشلونة الإسباني سابقا، برفضه عرض من إدارة البارسا لتدريب الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى دخول إدارة برشلونة في مفاوضات مع تشافي لتدريب الفريق، قبل إقالة إرنستو فالفيردي مساء الإثنين الماضي، وقبل تعيين كيكي سيتين، المدرب الحالي.

وقال تشافي في تصريحات نقلها موقع “Bleacher Report” الأمريكي: “‏نعم تلقيت عرضاً من برشلونة بحضور ممثلين للإدارة هنا في الدوحة”.

وتابع: “لم أقبل بهذا العرض لأنني أعتقد أنه من المبكر جداً لي تدريب برشلونة، ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل“.