تشافي يعترف برفضه تدريب برشلونة ويكشف السبب
المستقلة / حسام الدين جمال / اعترف تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري حاليا ونجم برشلونة الإسباني سابقا، برفضه عرض من إدارة البارسا لتدريب الفريق.
وأشارت تقارير صحفية إلى دخول إدارة برشلونة في مفاوضات مع تشافي لتدريب الفريق، قبل إقالة إرنستو فالفيردي مساء الإثنين الماضي، وقبل تعيين كيكي سيتين، المدرب الحالي.
وقال تشافي في تصريحات نقلها موقع “Bleacher Report” الأمريكي: “نعم تلقيت عرضاً من برشلونة بحضور ممثلين للإدارة هنا في الدوحة”.
وتابع: “لم أقبل بهذا العرض لأنني أعتقد أنه من المبكر جداً لي تدريب برشلونة، ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل“.
- يذكر أن تشافي صاحب الـ39 عاما رحل عن برشلونة في عام 2015 بعد 17 عاما قضاها مع الفريق الأول للبارسا، وانتقل إلى السد الذي لعب له 4 مواسم قبل أن يتولى تدريبه.
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