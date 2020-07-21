المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مقعد المدير الفني في برشلونة.

وكانت العديد من التقارير زعمت انتهاء وقت المدرب كيكي سيتين في برشلونة عقب خسارة الليجا لصالح ريال مدريد، وتوتر علاقته مع غرفة كلابس الفريق الكتالوني.

وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إن “أول شيء ستفعله إدارة برشلونة عقب انتهاء مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، هو استدعاء تشافي (لتولي منصب المدير الفني)”.

يذكر أن تقارير إسبانية سبق أن أكدت تواجد تشافي على رأس المرشحين لقيادة برشلونة في الموسم المقبل إلى جانب رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا.

ويلتقي برشلونة مع نابولي يوم 8 أغسطس/ آب المقبل على ملعب “كامب نو” في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.