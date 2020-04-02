تسيير رحلة جوية من اسطنبول الى بغداد لنقل العالقين هناك

(المستقلة).. اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف عن تسيير رحلة استثنائية من اسطنبول الى بغداد لنقل العراقيين العالقين هناك.

وقال بيان عن الخارجية ،اليوم الخميس،ان القنصلية العامة لجمهورية العراق في إسطنبول سيّرت “الرحلة الاستثنائية الثانية للخطوط الجوية العراقية من مطار إسطنبول إلى مطار بغداد الدولي وعلى متنها نحو (244) مواطن”.

واشار الى أن ذلك جاء “تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية بتسخير جميع جهود البعثات الدبلوماسية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج وبالتنسيق مع خلية الأزمة في وزارة الخارجية، ووزارة النقل”.

يذكر ان خلية الازمة قد اعلنت عن قيامها بالحجز الوقائي جميع العائدين من خارج العراق اعتبارا من اليوم الخميس للتأكد من عدم اصابتهم بفايروس كورونا.