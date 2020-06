تسير على عكازين ..مادونا تشارك في احتجاجات لندن تضامناً مع فلويد

(المستقلة)..امتدت المظاهرات الامريكية عقب مقتل مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد على يد أحد افراد الشرطة الامريكية ، الى لندن .. حيث شاركت النجمة الأمريكية، مادونا في احتجاجات حركة Black Lives Matter على عكازين وانضمت إلى زملائها من المشاهير أمثال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا ولاعب التنس الألماني بوريس بيكر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو المغنية الأسطورية مادونا 61 عاما وسط المتظاهرين في العاصمة لندن، رغم معاناتها من إصابة في الركبة كانت تعاني منها منذ جولتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكانت مادونا ترتدي”تي شيرت” ونظارة شمسية ضخمة في محاولة للتواري عن الأنظار في أثناء الاحتجاجات.

وشارك الجمهور بعض مقاطع الفيديو للنجمة وهي تصرخ: ”لا عدالة .. لا سلام!“ ، إلى جانب مئات المتظاهرين.

وكتب أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي :”الملكة مادونا في احتجاجات Black Lives Matter في لندن اليوم! دائما على الجانب الصحيح من التاريخ! “.

وشارك العديد من المشاهير المقيمين في بريطانيا في الاحتجاجات بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد في أثناء إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة الأمريكية، والذي أثار الغضب العالمي منذ أواخر الشهر الماضي.

وأثارت مادونا الجدل أخيرا بعد إعلانها أنها عانت من فيروس “كورونا” خلال جولتها الأخيرة، وكسرت الحجر الذي فرضته الحكومة، مبررة ذلك بأنها كونت أجساما مضادة ضد الفيروس.

