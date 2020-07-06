تسويق أكثر من ( 7 ) مليون و(418 ) ألف دجاجة حية إلى أسواق كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن تسويق أكثر من ( 7 ) مليون و(418 ) ألف دجاجة حية إلى الأسواق لغرض الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من عام 2020 “.

وقال معاون مدير الزراعة مجيد حميد الخزعلي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مشاريع الدواجن العاملة في محافظة كربلاء البالغ عددها (54) مشروعا استطاعت خلال النصف الأول من عام 2020 من إنتاج (7) مليون و(418 ) ألف دجاجة حية “.

وأوضح بلغت أوزان الدجاج المسوق ( 13 ) مليون و(68) ألف و (730) كغم من اللحوم البيضاء تم تسويقها إلى الأسواق المحلية لغرض الاستهلاك المحلي”.

وأشار الى إن “هذا الرقم غير مسبوق بعد التوسع في مشاريع حقول فروج اللحم نتيجة الدعم ، الحكومي لها من قبل وزارة الزراعة من خلال توفيرها القروض الزراعية والأعلاف والعلاجات البيطرية وبأسعار مدعومة ” .