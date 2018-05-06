تسهيل حركة الإعلاميين الحاصلين على باج المفوضية خلال الانتخابات

(المستقلة)… وجهت قيادة عمليات بغداد بتسهيل حركة الإعلاميين والصحافيين الحاصلين على باج مفوضية الانتخابات خلال الانتخابات.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة)… إنه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد عقد العميد قاسم عطية فارس مدير قسم إعلام القيادة، اليوم، مؤتمراً إعلامياً في مقر القيادة”.

وأضاف البيان، أن “المؤتمر تناول توجيه ضباط الإعلام في الفرق (الجيش والشرطة) تسهيل حركة الاعلاميين والصحافيين الحاصلين على باج المفوضية العليا المستقلة خلال مدة الانتخابات، ضماناً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي الحر”. (النهاية)