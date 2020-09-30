محافظة بغداد تضع تسعيرة جديدة لـ ” الخط الذهبي “

المستقلة / – حددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير وساعات التشغيل بالإضافة الى آلية متابعة المخالفين لشهر تشرين الاول المقبل.

واشارت المحافظة في بيان الى ان “سعر الامبير للتشغيل العادي من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الساعة ٥ صباحا يكون بـ (٨) الاف دينار، اما التشغيل الذهبي لمدة (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية فان سعر الامبير (١٢) الف دينار”، لافتة الى ” منح صلاحية رؤساء الوحدات الادارية بالموافقة على زيادة (١٠٠٠)دينار بالنسبة للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية”.

وفيما يخص آلية متابعة عمل المولدات، أوضحت المحافظة ان “التنسيق مع الجهات القضائية والقوات الامنية ضمن الرقعة الجغرافية من قبل لجان الطاقة في الوحدات الادارية والمختارين ورفع اسماء المولدات المخالفين فضلا عن ارسال تقرير الى لجنة الطاقة في محافظة بغداد خلال اسبوعين على الاكثر يتضمن عدد المولدات العاملة والتي تستلم حصة وقودية وعدد المولدات التي تم تجهيزها بتأييدات العمل بالاضافة الى وضع الكهرباء الوطنية ضمن الرقعة الجغرافية موقع من قبل رئيس الوحدة الادارية حصرا”.