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تسريب صورة جديدة لهاتف Huawei P20 Lite قبل الإعلان عنه

12/03/2018

(المستقلة) ….  تم تسريب صورة جديدة  للهاتف الذكى Huawei P20 Lite الذى من المقرر أن يتم كشف النقاب رسميا عنه خلال حدث خاص بالشركة يوم 27 مارس فى باريس، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “gsmarena“، يعد الهاتف الذكى الجديد Huawei P20 Lite هو الأحدث فى سلسلة هواتف الشركة الصينية.

وتظهر الصورة الهاتف باللون الأزرق، كما تسلط الضوء على التصميم الخلفى للهاتف، بالإضافة إلى توافقها مع التسريبات السابقة التى أظهرت نموذجًا أصليًا من الجهاز الذكى الجديد Huawei P20 Lite.

Huawei P20 Lite

وسيأتى الهاتف الذكى Huawei P20 Lite بشاشة عرض (5.85 بوصة + 1080 بكسل) ، وستكون مدعومة بمعالج Kirin 659 الداخلى، مع إعداد الكاميرا المزدوج فى الخلف.

وسيتم طرح الهاتف الذكى الجديد Huawei P20 Lite بسعر  370 يورو فى أوروبا.

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