تسريب جديد بشأن نظارة أبل المنتظرة

(المستقلة)… كشفت تسريبات أوردها موقع “tomsguide” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن نظارات أبل التي تعتزم الشركة طرحها في وقت لاحق ستتضمن براءة اختراع تسمح للمستخدمين تغيير خلفيات الشاشة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

وتم استخدام هذه التقنية لأول مرة من قبل تطبيق “زووم” حيث يمكن للمستخدم اختيار خلفيات متحركة باستخدام التقنية ذاتها.

وقد لا يكون استخدام هذه التقنية صعبا جدا في الحاسبات المزودة بتطبيق زووم، لكنه كذلك في النظارات على اعتبار أن المستخدمين دائما ما يحركون رؤوسهم وبالتالي هناك حاجة لضمان عدم اختفاء الخلفية عند الحركة.

ويقول الموقع إن هناك مشكلة أخرى يتعين على أبل التعامل معها، وتتمثل في ضرورة ضمان أن تعمل التقنية بذات الكفاءة في كل عين.

وتؤكد أبل أن براءة الاختراع تضمن تحقيق واقعا مختلطا من خلال جعل المستخدم ينظر إلى شاشة من خلال عدسات ذات زاوية واسعة أمام كل عين.

وحتى الآن لا يوجد موعد رسمي لإطلاق نظارات أبل، لكن تقديرات رجحت أن يتم ذلك في مارس 2022 على أقرب تقدير، فيما تشير تقارير إلى أن عام 2023 هو الأكثر ترجيحا.(النهاية)