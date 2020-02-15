تسريبات حول أسماء المرشحين لحقائب وزارية في حكومة علاوي

(المستقلة) – رغم تأكيد مقربين من رئيس الوزراء المكلف بأن ما يتم تناقله من أسماء كمرشحين للتشكيل الوزاري الجديد غير صحيح، الا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم عددًا من الأسماء التي قيل إنها ستتسلم الحقائب الوزارية في تشكيلة علاوي.

واشارت التسريبات المزعومة عن التشكيلة الوزارية الى ترشيح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى حقيبة الداخلية، والفريق الركن جمعة عناد لحقيبة الدفاع، والخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لوزارة التعليم العالي.

كما اشارت الى ان الاسماء المرشحة لوزارة الخارجية تدور بين صفية السهيل وصلاح التميمي ، فيما ذكرت أن الخبير علي الدهوي مرشح لحقيبة وزارة الاتصالات.

ولم يتم تأكيد صحة هذه التسريبات في الوقت الذي اعلن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بأنه سيرفع الاسماء الى مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة، بعد ان استقر على تشكيلته الوزارية متمنيا ان يتم التصويت عليها بالموافقة.

جاء هذا في الوقت الذي عارضت الكتلة السنية التصويت على التشكيلة متذرعة بعدم التعامل مع مرشحيها او ما تعتبره حقوقا لها في التشكيلة الوزارية، فيما بقي موقف الكرد غامضا مع وجود تسريبات بانهم مصرين على بقاء فؤاد حسين على رأس وزارة المالية، اضافة الى طلبهم ما يعدوه حقوقا لاقليم كردستان.

ويشير مراقبون الى أن علاوي امام تجربة صعبة في ظل انقسام الكتل السياسية اتجاه التشكيلة الحكومية وتزايد التهديدات بعدم التصويت لهان في الوقت الذي هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام البرلمان اذا لم يتم منح الثقة لحكومة تتشكل من وزراء مستقلين.