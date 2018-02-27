تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف هواوي P20 بلس قبل الإعلان رسميا عنه

(المستقلة) … كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل ومواصفات الهواتف الذكية الجديدة لشركة هواوى التى من المقرر الكشف عنها يوم 27 مارس خلال مؤتمر خاص بالشركة، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “gsmarena ” ستطلق هواوى على هواتفها الجديدة اسم P20 و P20 بلس.

وسيحتوى الهاتف الذكى P20 على زر لبصمة الأصابع بالجزء الأمامى، في حين أن مستشعر البصمة بهاتف P20 بلس سيوضع بالجزء الخلفى، بالإضافة إلى دعم الهاتفين بشاشات ذات حواف منحنية.

وسيدعم هاتف P20 بلس الجديد بكاميرا ثلاثية العدسة على الخلف، وتصميم رياضى أنيق، أما عن المواصفات الداخلية سيحتوى على شاشة 6 بوصة، ومعالج Kirin 970 SoC ومن المقرر أن يتم إطلاقه في نموذجين واحد يحتوى على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى “رامات” و 128 من ذاكرة الوصول العشوائى، والآخر يحتوى على 8 جيجابايت من الرامات و 256 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، بالإضافة إلى بطارية 4000 mAh.

وسيتألف نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية من جهاز استشعار بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعر أبيض وأسود 16 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوجرافى بدقة 16 ميجابيكسل، بينما ستبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل، وسيصل سعره إلى 930 دولار.