تسجيل 99 اصابة جديدة في ذي قار و 50 حالة شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل 99 اصابة جديدة بكورونا ، و 50 حالة اكتسبت الشفاء التام .

وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 99 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 50 حالة شفاء ، حسب نتائج الفحص المختبري “.

وتابع ان ” الاصابات توزعت على اقضية سوق الشيوخ ، والشطرة ، وسيد دخيل ، والناصرية ، والرفاعي ، والنصر ، والفهود “.

ولفت الى ان ” عدد الاصابات بفيروس كورونا في ذي قار بلغ لغاية اليوم 544 اصابة ، من ضمنها 222 حالات اكتسبت الشفاء ، و 6 وفيات “.