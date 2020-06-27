تسجيل ( 92 )  إصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم السبت ، عن تسجيل ( 92 ) إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا في المحافظة ليرتفع العدد الى ( 1530 ) إصابة منذ بدء أزمة كورونا .

وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا ليبلغ العدد ( 1530 ) بعد تسجيل ( 92 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا “.

وأضاف كما “سجلت كربلاء ( 10 ) حالات شفاء ، و ( 5) حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا حسب بيان وزارة الصحة “.